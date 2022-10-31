قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض إغلاقًا شاملًا على الضفة الغربية

قالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إن إغلاقًا شاملًا على الضفة الغربية، سيدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء، حيث تجرى انتخابات الكنيست الـ25، مطلع شهر نوفمبر المقبل.وسيستمر الإغلاق لمدة 24 ساعة ويشمل فرض طوق شامل على الضفة المحتلة وإغلاق المعابر مع قطاع غزة في يوم انتخابات الكنيست الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن القيادة السياسية الإسرائيلية وافقت على "فرض طوق أمني شامل على منطقة (الضفة المحتلة) وإغلاق المعابر مع قطاع غزة في يوم الانتخابات للكنيست يوم الثلاثاء المقبل".

وأضاف الجيش في بيانه أن القرار اتخذ "بناء على تقييم الوضع الأمني وبتوصية المؤسسة الأمنية"