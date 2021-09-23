سقوط جرحى جراء إطلاق نار في قاعدة عسكرية شمال واشنطن

أكد مسؤول أميركي للصحافيين أن خمسة أشخاص أصيبوا جراء إطلاق نار وقع، اليوم الخميس، في قاعدة "فورت ميد" العسكرية في ولاية ماريلند شمال العاصمة واشنطن.