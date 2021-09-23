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سقوط جرحى جراء إطلاق نار في قاعدة عسكرية شمال واشنطن

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إطلاق نار في ولاية ماريلند شمال العاصمة واشنطن
واشنطن - العرب اليوم

أكد مسؤول أميركي للصحافيين أن خمسة أشخاص أصيبوا جراء إطلاق نار وقع، اليوم الخميس، في قاعدة "فورت ميد" العسكرية في ولاية ماريلند شمال العاصمة واشنطن.

 

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سقوط جرحى جراء إطلاق نار في قاعدة عسكرية شمال واشنطن سقوط جرحى جراء إطلاق نار في قاعدة عسكرية شمال واشنطن



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