إن لله وإنا إليه راجعون والدتي ماما سناء توفت إلى رحمة الله" .. بتلك الكلمات أعلن اليوتيوبر حمو شاكر خبر وفاة والدته اليوتيوبر "ماما سناء" عن عمر يناهز 61 عاما بعد صراع مع المرض.ماما سناء واحدة من أشهر الأمهات على السوشيال ميديا، حيث تميزت بوجهها البشوش الذي لا يعرف سوى الضحك والكوميديا، وصوتها الذي طالما صدر منها فتعلم أنك لا تفعل شئ إلا الضحك، حتى وإن بكيت فتكون دموع الضحك الزائد.

ظهرت ماما سناء في آخر فيديو لها عبر حسابها على موقع اليوتيوب بعنوان "حطت لحماتها سم في الدواء" والتي كانت تهدف الحلقة إلى أن الدين معاملة، فهي تحاول أن توصل رسالة هادفة من خلال الفيديوهات الكوميدية.حاز الفيديو على أكثر نصف مليون مشاهدة في خلال يومين فقط، بينما لاقى الفيديو حوالي أكثر من 600 ألف إعجاب، وكان مجموع المتابعين لها يبلغ حوالي 450 ألف متابع.