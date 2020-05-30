قطر تسجل 2355 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في قطر، السبت، تسجل 2355 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 55262 حالة.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن إجمالي حالات الوفاة بالفيروس بلغ 36.

وأشارت إلى تسجيل 5235 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 25839 حالة.