استهداف منزل وكيل وزارة الداخلية العراقي لشؤون الاستخبارات بصاروخ كاتيوشا

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأربعاء، بتعرض منزل وكيل وزارة الداخلية العراقي لشؤون الاستخبارات، بصاروخ كاتيوشا وذكر مراسلنا أن صاروخ كاتيوشا سقط على منزل الفريق الأول أحمد أبو رغيف فجر اليوم في منطقة شارع أبي نؤاس بوسط بغداد وأضاف أن الاستهداف لم يسفر عن أي أضرار بشرية، واقتصر على الأضرار المادية فقط.