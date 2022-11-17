اعتقال تاجر مخدرات ضمن شبكة تدار من أوكرانيا

ذكرت مصدرنا أن أجهزة الأمن الروسية اعتقلت مهرب مخدرات ضمن شبكة تهريب تدار من أوكرانيا. وأنه كان مكلفا بإيصال المخدرات بكميات كبيرة لمختلف المناطق الروسية.