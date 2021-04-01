ولي العهد السعودي يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفرنسي

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً، الخميس، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحث خلاله ما يواجهه العالم من تحديات بيئية، وما يتبعها من آثار اقتصادية واجتماعية وصحية.وتناول الاتصال كذلك ما تضمنه إعلان مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر من مبادرات نوعية لمواجهة هذه التحديات من خلال برامج التشجير والطاقة النظيفة، باستخدام سبل حديثة ومبتكرة وتقنيات جديدة.وأبدى الرئيس الفرنسي ترحيبه بالمبادرات، مشيراً إلى اهتمام بلاده ببذل ما يمكن من جهود لدعم هذه المبادرات وتحقيق أهدافها.