الجزائر تستدعي السفير الفرنسي لديها احتجاجا على تشديد باريس التأشيرات على مواطنيها
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الجزائر تستدعي السفير الفرنسي لديها احتجاجا على تشديد باريس التأشيرات على مواطنيها

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العرب اليوم - الجزائر تستدعي السفير الفرنسي لديها احتجاجا على تشديد باريس التأشيرات على مواطنيها

الجزائر تستدعي السفير الفرنسي لديها احتجاجا على تشديد باريس التأشيرات على مواطنيها
الجزائر - العرب اليوم

استدعى الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية، الأربعاء، السفير الفرنسي لدى الجزائر على خلفية القرار الأحادي من قبل باريس القاضي بخفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين.
وبحسب بيان للخارجية فقد أبلغ الأمين العام للوزارة السفير الفرنسي أن القرار الأحادي من الجانب الفرنسي، سيترتب عليه تبعات سلبية على مرونة حركة المواطنين الجزائريين الراغبين في السفر إلى فرنسا.

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الجزائر تستدعي السفير الفرنسي لديها احتجاجا على تشديد باريس التأشيرات على مواطنيها الجزائر تستدعي السفير الفرنسي لديها احتجاجا على تشديد باريس التأشيرات على مواطنيها



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