5 قتلى من عناصر الطوارئ بقصف أوكراني على لوغانسك

أعلن في جمهورية لوغانسك مقتل خمسة من رجال الطوارئ بقصف قوات كييف قرية تشيرفوني برابور بصواريخ "هيمارس" الأمريكية. وجاء في بيان الجمهورية: "شنت التشكيلات المسلحة الأوكرانية هجوما صاروخيا على القرية بصواريخ M142 HIMARS وصاروخين من طراز M31 GMLRS، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة تسعة آخرين من موظفي الطوارئ في لوغانسك".