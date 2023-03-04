إصابة مستوطن بجروح طفيفة بعملية إطلاق نار قرب الخليل

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، إصابة مستوطن فجر السبت بجروح بعد تعرض سيارته لإطلاق نار عند مفرق قرب الخليل.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال، إن القوات التي تم إرسالها إلى مكان الحادث بدأت في البحث عن مطلق النار.

يأتي هذا فيما ذكرت إعلام إسرائيلية، أن المستوطن أصيب بجروح طفيفة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي مزيد من العلاج الطبي.

وأصيب عشرات الفلسطينيين في مواجهات اندلعت مع القوات الإسرائيلية في مختلف أرجاء الضفة الغربية، يوم الجمعة، فيما تواصلت اعتداءات مجموعات المستوطنين الذين انتشروا بكثافة في الطرقات وعلى مشارف البلدات بحماية جيش الاحتلال.