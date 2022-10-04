دوي 5 انفجارات على الأقل في مقاطعة خيرسون

أفاد مراسلنا باحتمالية عمل منظومة الدفاع الجوي بمقاطعة خيرسون، بعد سماع دوي 5 انفجارات على الأقل في سماء المدينة وقال مراسلنا إنه سمع دوي انفجارات في سماء مدينة خيرسون، ومن المرجح أنها أصوات تصدي منظومات الدفاع الجوي لهجمات أوكرانية، ولم تظهر أي آثار للصواريخ في السماء فوق المدينة.