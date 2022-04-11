الجيش الروسي يُجلي أكثر من 17 ألف شخص في يوم واحد من دونباس والمناطق الخطرة في أوكرانيا

أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن الجيش الروسي قام بإجلاء أكثر من 17 ألف شخص من دونباس والمناطق الخطرة في أوكرانيا، من بينهم 2.5 ألف طفل.