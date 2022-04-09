الدفاع الروسية تعلن تدمير 65 موقعاً عسكرياً بينها مراكز قيادة واتصالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 65 موقعا عسكريا بينها أربعة مراكز قيادة، ومراكز اتصالات، وثلاثة مراكز لوجستية في أوكرانيا خلال الساعات الـ24 الماضية.