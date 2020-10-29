حملة بايدن تعلن نتيجة فحصه الأخير للكشف عن كورونا

أفادت حملة جو بايدن، المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، بأن نتيجة فحصه الأخير للكشف عن فيروس كورونا المستجد كانت سلبية.وأضافت الحملة في بيان أن بايدن خضع للفحص ليلة الأربعاء.وأمس الأربعاء هاجم بايدن، بعد تلقيه معلومات من مسؤولي الصحة العامة، ما وصفه بتجاهل إدارة ترامب معايير السلامة وتقاعسها عن وضع خطة لاحتواء الجائحة.وقال بايدن للصحفيين قبل الإدلاء بصوته في ويلمنغتون بولاية ديلاوير: "كلما طال بقاؤه في السلطة زاد تهوره".وتظهر استطلاعات الرأي أن بايدن متقدم بفارق ملحوظ على ترامب على مستوى البلاد لكن الفارق أقل في الولايات المتأرجحة.