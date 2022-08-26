انفجار عبوة ناسفة في بغداد استهدفت دبلوماسيين أستراليين

انفجرت عبوة ناسفة صغيرة محلية الصنع، يوم الجمعة، بالقرب من المنطقة الخضراء في بغداد بينما كانت موكب ديبلوماسي أسترالي يشق طريقه إلى المنطقة، حسبما قال مسؤولان أمنيان لوكالة "أسوشيتد برس" ولم ترد انباء عن وقوع إصابات، من جراء انفجار العبوة الناسفة التي انفجرت موازاة مع مرور الموكب الديبلوماسي وقع الانفجار وسط جهود البعثة الدبلوماسية الأسترالية للتوسط بين زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وتحالف سياسي آخر يوصف بالمقرب من إيران، وفقًا لمسؤولين أمنيين ولم ينجح رئيس الوزراء المؤقت مصطفى الكاظمي في محاولة حث الجماعات المتنازعة إلى تسوية، فيما امتنع حزب الصدر عن حضور اجتماع عقده الكاظمي، الأسبوع الماضي وعلى الرغم من الانفجار، تمكن الموكب الأسترالي من دخول المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.