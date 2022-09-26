الأمن الروسي يوقف دبلوماسيا يابانيا لحظة تلقيه معلومات ذات طابع خاص

أوقف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القنصل العام الياباني في فلاديفوستوك، موتوكي تاتسونوري، لحظة تسلمه معلومات "حساسة".

ووفقا لتقرير للأمن: "أوقف جهاز الأمن الفيدرالي في إقليم بريمورسكي عمل التجسس الذي قام به قنصل الياباني في فلاديفوستوك، موتوكا تاتسونوري. حيث تم احتجاز الدبلوماسي الياباني متلبسا أثناء تلقيه معلومات حساسة مقابل مكافأة مالية حول الجوانب الموضوعية لروسيا. والتعاون مع إحدى دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتأثير سياسة العقوبات التي ينتهجها الغرب على الوضع الاقتصادي في إقليم بريمورسكي".

وأكد مركز العلاقات العامة أنه تم إعلان موتوكي تاتسونوري شخصا غير مرغوب فيه، بعد ارتباطه بأنشطة لا تتوافق مع وضع الدبلوماسي، وتم تقديم مذكرة احتجاج للجانب الياباني من خلال القنوات الدبلوماسية.

ووفقا لمصادر مفتوحة، فإن موتوكي تاتسونوري هو قنصل الشؤون السياسية الياباني، وبحسب المعايير الدولية، يتمتع الدبلوماسيون بالحصانة في الدولة التي يعملون فيها، لكن يمكن حرمانهم من حق الإقامة في حالة ارتكاب أعمال عدائية أو انتهاك القانون.

واستنادا لاتفاقيات فيينا، يجوز للدولة المستقبلة في أي وقت أن تخطر الدولة المرسلة بأن رئيس البعثة أو أي مسؤول دبلوماسي آخر هو شخص غير مرغوب فيه وأن إقامته في البلد غير مقبولة.