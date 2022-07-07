اقتران لا يتكرر إلا كل 10 سنوات ومليون حاج يشهدونه غداً

يقترن غدا يوم الحج الأكبر، وهو يوم عرفة، بيوم الجمعة، وهو أعظم أيام المسلمين ويجتمع الشاهد والمشهود في يوم واحد يوم الجمعة يوم عرفة 9/ 12/ 1443 هـ، وهو يوم عظيم لا يتكرر إلا كل 9 أو 10 سنوات، حسب الترتيب السنوي البسيط والكبيس.