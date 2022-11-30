مقتل شاب فلسطيني 25 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين
آخر تحديث GMT17:51:01
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

مقتل شاب فلسطيني 25 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين

العرب اليوم -

العرب اليوم - مقتل شاب فلسطيني 25 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين

قوات الاحتلال الإسرائيلي
القدس المحتلة_ العرب اليوم

 توفيّ الشاب الفلسطيني محمد توفيق بدارنة 25 عاما، اليوم الأربعاء، متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي باتجاهه، في بلدة يعبد جنوب غربي جنين.

وأفادت المصادر الطبية لوكالة "وفا"، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب الشاب بدارنة 25 عاما، وذلك عقب محاصرتها أحد المنازل في البلدة، "وأصيب بدارنه بجروح خطيرة في منطقة الصدر، وتم نقله إلى أحد المستشفيات، حيث أعلن عن استشهاده لاحقا".

وعقب الإعلان عن وفاة الشاب بدارنة، انطلقت مسيرة حاشدة من أمام مستشفى ابن سينا، وشيّعت الشاب على الأكتاف وجابت شوارع المدينة والمخيم.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مقتل شاب فلسطيني 25 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين مقتل شاب فلسطيني 25 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين



أخبار ذات صلة

GMT 16:58 2022 الأربعاء ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

البيت الأبيض يُرحب بنبأ مقتل زعيم تنظيم داعش " أبو الحسن الهاشمي القرشي"
العرب اليوم - البيت الأبيض يُرحب بنبأ مقتل زعيم تنظيم داعش " أبو الحسن الهاشمي القرشي"

GMT 16:03 2022 الأربعاء ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

تنظيم "داعش" يُعلن مقتل زعيمه أبي الحسن الهاشمي القرشي وتعيين خليفة له
العرب اليوم - تنظيم "داعش" يُعلن مقتل زعيمه أبي الحسن الهاشمي القرشي وتعيين خليفة له

GMT 15:50 2022 الأربعاء ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

الاستخبارات التركية تستهدف مسؤولة كردية رفيعة
العرب اليوم - الاستخبارات التركية تستهدف مسؤولة كردية رفيعة

GMT 15:48 2022 الأربعاء ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

أنقرة تُعلن مقتل جندي تركي خلال اشتباك مسلح شمالي العراق
العرب اليوم - أنقرة تُعلن مقتل جندي تركي خلال اشتباك مسلح شمالي العراق

GMT 15:25 2022 الأربعاء ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

القوات العراقية تعتقل 5 إرهابيين في محافظتي الأنبار وكركوك
العرب اليوم - القوات العراقية تعتقل 5 إرهابيين في محافظتي الأنبار وكركوك

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

نادين نجيم تجمّع بين الأَناقَة والجرأة في إطلالاتها

بيروت - العرب اليوم

الفنانة نادين نسيب نجيم عودت جمهورها على ظهورها المتميز على الشاشة من خلال أعمالها الفنية، كما تحرص على نشر صورها عبر حساباتها على السوشيال ميديا، والتي تشارك من خلالها عشاقها لحظات خاصة من حياتها العائلية، وقد فاجأت جمهورها منذ فترة بالاعلان عن ارتباطها ثم تأكيد خطوبتها، واختارات الفنانة اللبنانية العديد من الإطلالات التي تميزت بالإشراق والتألق من خلال إطلالات غاية في الأناقة، ولم تتخل نادين عن جرأتها المعهودة في استعراض جمال قوامها وازيائها سواء خلال جلسات التصوير التي خضعت لها أو أثناء مشاركتها في الفعاليات الفنية. ظهور خاطف لنادين نسيب نجيم في موسم الرياض نادين نسيب نجيم خطفت الأنظار بإطلالتها الفخمة أثناء مشاركتها في موسم الرياض، حيث أطلت بفستان أبيض طويل غني بالتفاصيل الفاخرة من ابداع مصمم الأزياء اللبناني العا...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 06:45 2022 الثلاثاء ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

سلمى أبوضيف الوجه الإعلاني لـ"Valentino" في الشرق الأوسط
العرب اليوم - سلمى أبوضيف الوجه الإعلاني لـ"Valentino" في الشرق الأوسط

GMT 12:48 2022 السبت ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

"ناشيونال جيوغرافيك" تكشف عن أفضل الوجهات السياحية في 2023
العرب اليوم - "ناشيونال جيوغرافيك" تكشف عن أفضل الوجهات السياحية في 2023

GMT 06:26 2022 الأحد ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

نصائح لإقامة حفل زفاف صديقاً للبيئة
العرب اليوم - نصائح لإقامة حفل زفاف صديقاً للبيئة

GMT 06:09 2022 الإثنين ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

سوناك يشدّد على ضرورة مواجهة الصين وروسيا في أول خطاب عن السياسة الخارجية
العرب اليوم - سوناك يشدّد على ضرورة مواجهة الصين وروسيا في أول خطاب عن السياسة الخارجية

GMT 11:15 2022 الإثنين ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

الحرس الثوري الإيراني يعتقل مسؤولا في قناة إيران إنترناشونال
العرب اليوم - الحرس الثوري الإيراني يعتقل مسؤولا في قناة إيران إنترناشونال

GMT 05:56 2022 الإثنين ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

بيلا حديد تحصد لقب الأكثر أناقة على كوكب الأرض
العرب اليوم - بيلا حديد تحصد لقب الأكثر أناقة على كوكب الأرض

GMT 11:24 2022 الإثنين ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

أفضل الوجهات السياحية التي يمكن زيارتها في 2023 لعشاق الطبيعة
العرب اليوم - أفضل الوجهات السياحية التي يمكن زيارتها في 2023 لعشاق الطبيعة

GMT 08:30 2022 الإثنين ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

طرق الحفاظ على الأرضيات الخشبية للمنزل
العرب اليوم - طرق الحفاظ على الأرضيات الخشبية للمنزل

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 06:18 2019 الإثنين ,01 تموز / يوليو

تنتظرك أحدث سعيدة خلال هذا الشهر
العرب اليوم - تنتظرك أحدث سعيدة خلال هذا الشهر

GMT 11:10 2017 الأربعاء ,21 حزيران / يونيو

الفنان الفلسطيني عمر كمال يحيي حفلته الأولى في عمَّان
العرب اليوم - الفنان الفلسطيني عمر كمال يحيي حفلته الأولى في عمَّان

GMT 00:30 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

سارة سلامة بزيادة وزن كبيرة في أحدث إطلالة لها
العرب اليوم - سارة سلامة بزيادة وزن كبيرة في أحدث إطلالة لها

GMT 13:28 2017 الخميس ,03 آب / أغسطس

قانون للتواصل الاجتماعي
العرب اليوم - قانون للتواصل الاجتماعي

GMT 10:20 2017 الإثنين ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

فريال يوسف تحتفل بعيد ميلاد الفنانة مايا دياب بهذه الطريقة
العرب اليوم - فريال يوسف تحتفل بعيد ميلاد الفنانة مايا دياب بهذه الطريقة

GMT 06:40 2016 الجمعة ,05 شباط / فبراير

السروال "السينكي" صيحة راقية تدخل ملابس المحجبات
العرب اليوم - السروال "السينكي" صيحة راقية تدخل ملابس المحجبات

GMT 05:22 2016 الثلاثاء ,17 أيار / مايو

أفضل 10 أكواخ قرب البحيرات في أوروبا تأخذك من متاعب الحياة الى السكينة والهدوء
العرب اليوم - أفضل 10 أكواخ قرب البحيرات في أوروبا تأخذك من متاعب الحياة الى السكينة والهدوء

GMT 14:54 2021 الثلاثاء ,17 آب / أغسطس

مايا دياب بإطلالات كاجوال تبرز أنوثتها
العرب اليوم - مايا دياب بإطلالات كاجوال تبرز أنوثتها

GMT 08:19 2021 الأربعاء ,10 آذار/ مارس

العلماء ينجحون في تطوير كلب آلي لعلاج المرضى عن بعد
العرب اليوم - العلماء ينجحون في تطوير كلب آلي لعلاج المرضى عن بعد

GMT 16:26 2021 الثلاثاء ,05 كانون الثاني / يناير

إعفاء وزير الداخلية التونسي من مهامه ورئيس الحكومة يتولي المنصب بالإنابة
العرب اليوم - إعفاء وزير الداخلية التونسي من مهامه ورئيس الحكومة يتولي المنصب بالإنابة

GMT 03:10 2020 الإثنين ,21 كانون الأول / ديسمبر

أحدث صيحات موضة السراويل مخمل خلال شتاء 2021
العرب اليوم - أحدث صيحات موضة السراويل مخمل خلال شتاء 2021

GMT 01:15 2020 الجمعة ,11 كانون الأول / ديسمبر

عجوز هندية ترفع أثقالًا بعد تعافيها مِن كسر في القدم
العرب اليوم - عجوز هندية ترفع أثقالًا بعد تعافيها مِن كسر في القدم

GMT 12:37 2018 الأربعاء ,18 تموز / يوليو

حقيقة الهجوم على ليال عبود خلال حفلة في جنوب لبنان
العرب اليوم - حقيقة الهجوم على ليال عبود خلال حفلة في جنوب لبنان

GMT 04:44 2018 الثلاثاء ,17 تموز / يوليو

خلطة عطور طبيعية ومميزة لرائحة جسم منعشة
العرب اليوم - خلطة عطور طبيعية ومميزة لرائحة جسم منعشة

GMT 19:43 2018 الأربعاء ,11 تموز / يوليو

كندة علوش حامل في الشهر الخامس وتنتظر حادث سعيد
العرب اليوم - كندة علوش حامل في الشهر الخامس وتنتظر حادث سعيد

GMT 11:54 2018 الأربعاء ,04 تموز / يوليو

المنتخب المصري يخسر من فرنسا في مونديال اليد للشابات
العرب اليوم - المنتخب المصري يخسر من فرنسا في مونديال اليد للشابات

GMT 01:11 2018 الأربعاء ,04 تموز / يوليو

محمد عز يؤكّد أنه لا يريد حصر نفسه في أدوار الشر
العرب اليوم - محمد عز يؤكّد أنه لا يريد حصر نفسه في أدوار الشر

GMT 22:16 2018 الإثنين ,25 حزيران / يونيو

المطعم اليمني في الإكوادور يتألق ويستقبل فرقة فنية وعدد من الدبلوماسيين
العرب اليوم - المطعم اليمني في الإكوادور يتألق ويستقبل فرقة فنية وعدد من الدبلوماسيين
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab