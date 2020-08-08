الصليب الأحمر اللبناني يعلن ارتفاع عدد الجرحى الى ٢٨ شخصاً تم نقلهم الى مستشفيات المنطقة و ١.٢ مصاباً يتم اسعافهم في المكان جراء المواجهات في بيروت