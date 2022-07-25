مقتل شقيقين برصاص مسلحين في قضاء الطارمية شمالي العاصمة العراقية بغداد

قال مراسلنا مساء الأحد إن شقيقين قتلا إثر هجوم مسلح نفذه مجهولون يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم "داعش" في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد وصرح مصدر أمني بأن مروان محمود حسين 19 عاما، وأنس محمود حسين 18 عاما، قتلا أثناء عودتهما من حفل زفاف في قرية ألبو كاظم الزور التابعة لقضاء الطارمية وأضاف المصدر أن "القتيلين تعرضا لهجوم مسلح من قبل عجلة يستقلها عناصر مجهولة، يعتقد أنهم تابعين لتنظيم داعش".