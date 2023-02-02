أعلن مسئولون محليون فى منطقة "خيرسون" مقتل شخصين على الأقل جراء قصف روسى خلال الساعات الماضية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس، عن الإدارة المدنية والعسكرية الإقليمية فى منطقة "خيرسون" إن سكان الجزء الأوسط من مدينة "خيرسون" استيقظوا في وقت متأخر من الليلة الماضية على دوي انفجارات عنيفة مما أسفر عن مقتل رجل يبلغ من العمر 25 عاما في منزله،وسيدة تبلغ من العمر 44 عاما في منطقة "كوميشاني" غرب مدينة "خيرسون".

بدوره، قال مكتب المدعى العام لمنطقة "خيرسون" إنه تم فتح تحقيق جنائى فى هذه الواقعة.