اغتيال رجل دين عراقي بعد إيهامه بحضور مجلس حسيني في كربلاء

اغتيل رجل الدين العراقي، مؤيد الموسوي، على الطريق الرابط بين بغداد ومحافظة كربلاء حيث يتجمع ملايين العراقيين لإحياء ليلة الـ 10 من شهر محرم، وهو اليوم الذي قتل فيه الإمام الحسين.