الدفاعات الجوية الروسية تُسقط مسيرة أوكرانية بالقرب من كورسك الروسية

قال حاكم منطقة كورسك، رومان ستاروفويت، إنه تم إسقاط طائرة بدون طيار أوكرانية بالقرب من كورسك في روسيا، دون وقوع إصابات أو أضرار وأضاف ستاروفويت في منشور: "مساء الثلاثاء، حوالي الساعة 22:17، تم إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية شرق كورسك. وفقا للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار" وتقع كورسك على بعد حوالي 150 كم من الحدود الروسية الأوكرانية.