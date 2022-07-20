درونات ضاربة أوكرانية تحاول قصف محطة زابوروجيه الكهروذرية

قال فلاديمير روغوف عضو مجلس رئاسة الإدارة العسكرية -المدنية بمقاطعة زابوروجيه، إن طائرات قتالية أوكرانية بدون طيار، حاولت الهجوم على محطة الطاقة النووية في المنطقة. وأضاف روغوف: "هاجمت طائرات بدون طيار تابعة للإرهابيين الذين يقودهم زيلينسكي محطة زابوروجيه للطاقة النووية". وأوضح أن الدرونات استهدفت بضرباتها حرم وأراضي المحطة الكهروذرية. وشدد على أن المحطة بحد ذاتها لم تتعرض لأي أذى.