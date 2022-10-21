إعلان حالة الطوارئ 30 يوماً في النيل الأزرق السودانية إثر مواجهات قبلية خلفت أكثر من 150 قتيلاً

أعلن حاكم ولاية النيل الأزرق في السودان حالة الطوارئ يوم الجمعة، ومنح قوات الأمن صلاحيات كاملة لوقف القتال القبلي الذي أودى بحياة 150 شخصا في يومين. وجاء في مرسوم أصدره أحمد العمدة بادي، أنه "يعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء إقليم النيل الأزرق لمدة 30 يوما".