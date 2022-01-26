قتل ما لا يقل عن 20 من مسلحي حركة "الشباب" المتطرفة جراء عملية نفذتها القوات الحكومية الصومالية وسط البلاد، حسبما أخبر قائد الجيش الصومالي الجنرال أودوا يوسف راغي ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن راغي قوله اليوم الأربعاء إن القوات الحكومية قتلت 20 مسلحا في ضواحي مدينة طوس مريب (عاصمة محافظة غلمدغ وسط الصومال). وأشار المسؤول العسكري إلى أن كميات من الأسلحة والمتفجرات تم ضبطها أثناء العملية التي نفذت لمنع المسلحين من شن هجمات إرهابية جديدة على أراضي المحافظة.