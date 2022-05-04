قتيل و15 جريحاً جراء قصف أوكراني لدونيتسك وياسينوفاتايا

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأربعاء، أن شخصا قتل وأصيب 15 آخرون جراء قصف القوات الأوكرانية لأحياء سكنية في مدينتي دونيتسك وياسينوفاتايا في منطقة دونباس.