الأردن تسجل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في الأردن اليوم تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 863 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي، ان الحالات توزعت على 12 حالة مخالطة لمصابين، و 5 حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر الحدود أحدهم أردني و4 أجانب، وحالة لأردني قادم من الخارج، مبينة في الوقت نفسه شفاء 6 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 635 حالة.