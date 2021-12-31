إصابة شاب فلسطيني خلال مواجهات في العيسوية واعتقال طفل من الشيخ جراح

أصيب شاب فلسطيني بالرصـاص المطاطي المحشو بالمعدن مساء يوم الجمعة خلال مواجـهات اندلعت في بلدة العيسوية شمال شرق القدس وأفادت وكالة "وفا" بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان، ما أدى لإصابة شاب بالرصـاص المعدني في يده وفي قرية جبل المكبر جنوب شرق القدس، اندلعت مواجهات عقب اقتحام الجيش القرية والاعتداء على شاب وهو داخل مركبته، ما أدى لإصابته بجروح ورضوض وفي الشيخ جراح، اعتقل الجنود الإسرائيليون الطفل أحمد الرشق وأغلقوا محيط منزل عائلة سالم المهدد بالإخلاء لصالح الجمعيات الاستيطانية، لمنع المتضامنين من الوصول إليه.