ردا على خطة نتنياهو فرنسا تدعو إلى الامتناع عن إجراءات قد تهدد حل الدولتين

على خلفية إعلان رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، نيته ضم مناطق في الضفة الغربية، دعت فرنسا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لعدم اتخاذ أي إجراء قد يعرض حل الدولتين للخطر.