الأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخالة يصرح ليس هناك خطوط حمراء أمام رد الحركة على العدوان الإسرائيلي

قال أمين عام حركة الجهـاد الإسلامي زياد النخالة أنه ليس هناك خطوط حمراء أمام رد الجــهــــاد الإســــلامي على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة. وقال نخالة" لن نتراجع وسنتقدم ونبذل دماءنا وكل قواتنا وجهدنا وسلاحنا في هذه المعركة"، مضيفا "نحن في معركة مفتوحة والمقاومة ستخوضها بكل شجاعة واقتدار". وتابع "مقاتلونا الآن على جهوزية كاملة للتعامل مع هذا العدوان وندعو الله بالنصر".