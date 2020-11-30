متشددون إسلاميون يهاجمون 3 قواعد عسكرية فرنسية في مالي

أطلق مسلحون إسلاميون مرتبطون بتنظيم القاعدة صواريخ على قواعد عسكرية فرنسية في كيدال وميناكا وجاو في شمال مالي في غضون ساعات قليلة صباح اليوم، في هجمات نادرة منسقة على قوات دولية.وقال المتحدث باسم القوات الفرنسية، توماس روميجوييه إن المعسكرات تعرضت لنيران "غير مباشرة" لكن لم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين، مبينا أن القاعدة الوحيدة التي لحقت بها أضرار، هي قاعدة تابعة للأمم المتحدة بجانب القاعدة الفرنسية في كيدال. وندد رئيس بعثة الأمم المتحدة بالهجمات.

وقال تنظيم القاعدة في بيان نشرته مواقع إخبارية تابعة له إن الهجمات الصاروخية استهدفت قواعد الجيش الفرنسي.وكانت القوات الفرنسية قد قتلت "باه أغ موسى"، أحد القادة العسكريين لتنظيم القاعدة في شمال أفريقيا، في العاشر من نوفمبر الحالي.