أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، أنه تم إحباط جميع هجمات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه نيكولاييف-كريفوي روج، وقتل أكثر من 130 جنديا أوكرانيا. ووفقا لقناة روسيا اليوم الروسية، أعلنت وزارة الدفاع أن الجيش الروسي قصف مراكزا لقيادة الجيش الأوكراني ومنشآت للطاقة في مقاطعتي كييف وخاركوف بأسلحة عالية الدقة.