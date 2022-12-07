مقتل شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي شرق رام الله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الشاب مجاهد محمود حامد البالغ 32 عاما برصاص إسرائيلي، خلال مطاردته قرب بلدة سلواد شرقي رام الله.

وذكرت شبكة "قدس" الإخبارية أن حامد "ارتقى برصاص الاحتلال بعد سلسلة عمليات بمستوطنة عوفرا".

بينما نقلت وكالة "معا" عن مصادر عبرية، أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على حامد، "خلال مطاردة السيارة التي يستقلها بدعوى أنه أطلق النار باتجاه مستوطنة عوفرا شمال شرق رام الله دون وقوع إصابات".

وقالت المصادر العبرية، إن أفرادا من الجيش، كانوا في نقطة عسكرية، أطلقوا النار باتجاه سيارة فرت بعد أن أطلقت النار باتجاه مستوطنة عوفرا، وعثرت قوات الاحتلال على السيارة بالقرب من قبرية دير دبوان، وبداخلها السائق، فأطلقت عليه النار.

وكانت السلطات الإسرائيلية قالت في وقت سابق، إن مستوطنة عوفرا شمال شرق رام الله تعرضت لإطلاق نار من مركبة دون وقوع إصابات.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فإن عدد القتلى الفلسطينيين يرتفع بمقتل حامد إلى 213 شهيدا، بينهم 161 في الضفة الغربية، و52 في قطاع غزة منذ بداية العام الجاري.