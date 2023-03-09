أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم ، أن قواتها استهدفت مقر لواء المشاة الآلي الأوكراني "59" قرب بلدة ميمريك في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تعرض مقر لواء المشاة الآلي رقم 59 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية للقصف قرب بلدة ميمريك في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف "بيان الدفاع" في اتجاه كوبيانسك، أصابت الضربات الهجومية وطيران الجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة القوات "الغربية" وحدات معادية في مناطق بيريستوف وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وروزوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.

بالإضافة إلى ذلك، في مناطق تاباييفكا وجريانيكوفكا وأولشانا في مقاطعة خاركوف، وأرتيموفكا ونوفوسيلوفسكوي وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، تم قمع أعمال عشر مجموعات تخريبية واستطلاعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.