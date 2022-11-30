الاستخبارات التركية تستهدف مسؤولة كردية رفيعة

أعلنت الاستخبارات التركية تحييد عناصرها للقيادية في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، فاطمة أونور، بشمال العراق.

ووفقا لوكالة "الأناضول"، كانت فاطمة أونور، صاحبة الاسم الحركي "كندا مرعش"، مسؤولة استخباراتية في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، والتحقت بالتنظيم خلال إقامتها في بريطانيا في تسعينات القرن الماضي، وكانت عضوة في جناحه العسكري لسنوات طويلة.

وأضافت الوكالة، أن فاطمة أونور عينت كمسؤولة في استخبارات التنظيم عام 2016، وأشرفت على تأهيل العناصر استخباراتيا، في كل من سوريا والعراق، وهي مسؤولة عن تنفيذ عدد من الهجمات الإرهابية، خاصة في محافظة السليمانية وريفها، بشمال العراق.

ونجحت الاستخبارات التركية في إطار تحرياتها عن أنشطة أونور، في التوصل لمعلومات مفادها أنها ستتحرك من منطقة قنديل إلى سنجار في مهمة خاصة.

وعلى ضوء هذه المعلومات تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد (قتل) أونور في سنجار بشمال العراق.