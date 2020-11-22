محمد بن سلمان يؤكد أن رئاسة g20 ستصدر بيانا خاصا بشأن موقف تركيا إزاء البيان الختامي للقمة

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن رئاسة مجموعة العشرين ستصدر بيانا منفصلا خاصا بموقف تركيا إزاء البيان الختامي لقمة المجموعة المنعقدة حاليا برئاسة الرياض.