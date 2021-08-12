حكومة كابول تطلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة وسط أنباء عن سقوط قندهار في قبضة طالبان
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حكومة كابول تطلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة وسط أنباء عن سقوط قندهار في قبضة "طالبان"

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العرب اليوم - حكومة كابول تطلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة وسط أنباء عن سقوط قندهار في قبضة "طالبان"

حكومة كابول تطلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة وسط أنباء عن سقوط قندهار في قبضة "طالبان"
كابول - العرب اليوم

حكومة كابول تطلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة وسط أنباء عن سقوط قندهار في قبضة "طالبان"

 

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حكومة كابول تطلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة وسط أنباء عن سقوط قندهار في قبضة طالبان حكومة كابول تطلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة وسط أنباء عن سقوط قندهار في قبضة طالبان



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