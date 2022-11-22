أوكرانيا تُعلن مقتل 85 ألف روسي منذ بدء العملية الروسية

أعلنت أوكرانيا ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 85 ألف جندى، منذ بدء العملية العسكرية فى 24 فبراير الماضى.. بينما أعلنت روسيا تكبيد القوات الأوكرانية أكثر من 120 عسكريا بين قتيل وجريح على محاور عدة.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية- حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم- أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 2895 دبابة، و5 آلاف و827 من المركبات المدرعة، و1882 من النظم المدفعية، و395 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة، و278 طائرة، و261 مروحية، و16 سفينة حربية، فضلا عن 161 وحدة من المعدات الخاصة، و4 آلاف و393 من المركبات وخزانات الوقود، و1537 طائرة بدون طيار".

وفي السياق، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في إقليم دونيتسك بافلو كيريلينكو - في بيان اليوم - إن الجيش الروسي قتل أربعة من سكان منطقة دونيتسك وجرح أربعة آخرين، أمس الاثنين