الرئيس اليمني يؤكد أن اليمن يحتاج لدعم الجميع أكثر من أي وقت مضى
GMT 15:51 2018 الأربعاء ,26 أيلول / سبتمبرالرئيس هادي يدعو الدول المانحة لتطبيق تعهداتها المعلنة تجاه اليمن في خطة العمل المشتركة
GMT 15:48 2018 الأربعاء ,26 أيلول / سبتمبرالرئيس هادي يؤكد أن اليمن سيبقى بلدًا موحدًا في ظل نظام اتحادي عادل
GMT 15:47 2018 الأربعاء ,26 أيلول / سبتمبرالرئيس هادي يؤكد أن الحكومة اليمنية لن تتوانى عن محاربة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال
GMT 15:42 2018 الأربعاء ,26 أيلول / سبتمبرالرئيس هادي يؤكد قيام اليمن بكل الإجراءات لوقف التدهور في سعر العملة اليمنية وفوضنا اللجنة الاقتصادية لذلك
GMT 15:40 2018 الأربعاء ,26 أيلول / سبتمبرالرئيس عبد ربه منصور هادي" طلبنا من كافة الوحدات التابعة للجيش اليمني بعدم تجنيد الأطفال بل حمايتهم"
ظهرت الممثلة الأميركية ليا ميشيل، بإطلالة أنيقة في العرض الخاص لفيلم الموسيقى والدراما "A Star is Born"، والذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، ترويجًا واستعدادًا لطرح الفيلم تجاريًا مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وكانت ليا ميشيل "متحمسة للغاية" لحضور العرض الأول للفيلم، وارتدت النجمة البالغة من العمر 32 عامًا، فستانًا طويلًا مزخرفًا باللون الفضي يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" ورباط من الخلف، وتخفي تنورة الفستان حذائها بينما تمشي بخطوات واثقة على السجادة الحمراء. وحرص النجم العالمي برادلي كوبر وبطلة فيلمه ليدي غاغا، على حضور الفعالية إلى جانب تواجد عدد كبير من نجمات السينما والتلفزيون الشابات بالعرض الخاص للفيلم أبرزهم: جوليان هوف، هانا هارت، جيجي جورجيوس، ناتس جيتي، أوجست جيتي، وريمي كروز، وظهروا بعدد من الإطلالات الأنيقة، كما التقطوا عددًا من الصور التذكارية على السجادة الحمراء للعرض الخاص. وتدور
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