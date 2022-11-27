مجلس الوزراء الإيطالي يعلن حالة الطوارئ في جزيرة إسكيا
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مجلس الوزراء الإيطالي يعلن حالة الطوارئ في جزيرة إسكيا

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العرب اليوم - مجلس الوزراء الإيطالي يعلن حالة الطوارئ في جزيرة إسكيا

روما_العرب اليوم

 أفادت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء الإيطالي، بأن الحكومة أعلنت حالة الطوارئ في جزيرة إسكيا، حيث وقع انهيار أرضي نتيجة هطول أمطار غزيرة يوم السبت

ووفقا لبيان مجلس الوزراء: "بناء على اقتراح من رئيسة الوزراء جيورجي ميلوني، ووزير الحماية المدنية والسياسة البحرية نيلو موسوميتشي، تقرر إعلان حالة طارئة وتخصيص مليوني يورو من صندوق الطوارئ الوطني، الأمر الذي يعني توفير إغاثة مالية للسكان المتضررين لمدة عام".

وفي وقت سابق، أفيد أنه نتيجة لانهيار أرضي، توفيت امرأة تبلغ من العمر 31 عاما، وفقد 11 شخصا، بينهم أطفال.

وبحسبما أوردته وكالة "ANSA" يوم الأحد، عثر رجال الإنقاذ على جثة أخرى، في حين لم يتم التأكد من هويتها، وأن عمليات البحث لا تزال مستمرة.

وضربت أمطار غزيرة الجزيرة يوم السبت، متسببة في فيضانات وانهيارات أرضية، أدت لانهيار 10 مبان على الأقل.

وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، إنه تم إجلاء نحو 200 شخص، ووصف الوضع بالخطير جدا.

وبحسب قوله، فإن الأحوال الجوية السيئة تعقد عمليات البحث والإنقاذ، وقررت السلطات المحلية إغلاق المدارس في الجزيرة يومي الاثنين والثلاثاء.

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مجلس الوزراء الإيطالي يعلن حالة الطوارئ في جزيرة إسكيا مجلس الوزراء الإيطالي يعلن حالة الطوارئ في جزيرة إسكيا



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