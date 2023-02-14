سجن جندي إسرائيلي اعتدى على فلسطيني في الضفة الغربية

أصدر الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، قراراً بحق جندي تم تصويره وهو يعتدي على فلسطيني بالقرب من موقع للجيش في الضفة الغربية المحتلة بالسجن عشرة أيام وأوقفه عن القيام بأي خدمات قتالية.

وفي بداية الفيديو الذي نقلته مواقع إخبارية إسرائيلية، يمسك الجندي فلسطينياً من سترته ورقبته ويلقي به أرضاً. وقام بعد ذلك بركل الرجل من الخلف قبل أن يسحبه جندي آخر.

ولا يظهر الفيديو الأحداث التي أدت إلى الواقعة التي حدثت في مدينة الخليل، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر موقع «هآرتس» الإخباري أن الرجل المعتدى عليه ناشط فلسطيني.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الواقعة بدأت عندما طلب الجندي الذي كان يحرس نقطة عسكرية من الفلسطيني الذي اقترب من الموقع أن يبتعد. مبينا «رداً على ذلك، بدأ الفلسطيني في التسجيل للجندي وتوجيه السباب له... وأعقبت ذلك مواجهة لفظية سرعان ما تحولت إلى مواجهة جسدية قام خلالها الجندي بضرب الفلسطيني». وأضاف «كما يُظهر الفيديو، الجندي لم يتصرف كما كان متوقعاً ولم يلتزم بقواعد السلوك للجيش الإسرائيلي».

وأوضح الجيش أن الجندي حُكم عليه بالسجن عشرة أيام وسيوقف عن الخدمة القتالية الفعلية.