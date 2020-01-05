بدء التسجيل للتطوع في كتائب الانتقام لسليماني

بدأ يوم الاحد تسجيل المتطوعين للانضمام الى "الكتائب الجهادية للانتقام للقائد سليماني" في مصلى القدس بمدينة قم المقدسة، بهدف تحقق الامة الموحدة لجبهة المقاومة.إثر بيان قائد الثورة الاسلامية في تقديم التعزية والتهنئة باستشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني ورفاقه، واستخدامه عبارة "الانتقام القاصم"، بدأت عملية تسجيل المتطوعين للانضمام الى الكتائب الجهادية للانتقام للقائد سليماني تزامنا مع مختلف مراسم الاحتفاء بهؤلاء الشهداء العظام في مدينة قم المقدسة، ومازالت عملية التسجيل مستمرة.وجاء في الدعوة لهذه الحركة في تسجيل المتطوعين، ان هذا القائد الفذ استشهد على أشقى اشقياء العصر، اميركا المجرمة، ظنا منها ان اغتياله يضعف جبهة الحق والمقاومة، الا انها غفلت عن ان الشهادة هي التي تضمن النصر.وتم التشديد في هذه الدعوة الجهادية، ان لا شك وببركة دماء الشهيد قاسم سليماني ورفاقه، وفي ظل قائد الثورة الامام الخامنئي، ستواصل جبهة المقاومة الاسلامية دربها الى الامام بقوة اكبر، وبعون الله سيتمثل الانتقام القاصم لدماء هؤلاء الشهداء في إخلاء المنطقة الاسلامية من لوث وجود القوات الاجنبية وكذلك تحرير كامل القدس الشريف والاراضي المحتلة.

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