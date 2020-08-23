مصادر سياسية تعلن أن رئيس الوزراء التونسي المكلف يعتزم دمج وزارات

قالت مصادر سياسية إن رئيس الوزراء التونسي المكلف، هشام المشيشي، يعتزم دمج وزارات اقتصادية، من بينها المالية والاستثمار والتنمية وأملاك الدولة، في وزارة واحدة.ولفتت المصادر إلى أنه من المتوقع أن يكلف الخبير الاقتصادي، علي الكعلي، بهذه الوزارة.وتهدف الخطوة هذه للمساعدة في إعادة هيكلة الحكومة وإنعاش الاقتصاد.ومن المتوقع أن يعلن المشيشي عن حكومته الجديدة التي تتكون من مستقلين وتضم 23 وزيرا خلال اليومين المقبلين.