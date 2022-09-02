قتلى وجرحى في قصف أوكراني بصواريخ هيمارس الأميركية لمناطق سكنية في خيرسون

أفادت السلطات المحلية بمقتل شحصين وإصابة آخرين بجروح جراء قصف أوكراني لمنطقة سكنية في خيرسون وقال مصدر: " أطلقت القوات الأوكرانية صواريخ هيمارس وأصابت مبنى سكنيا في خيرسون، وعلى إثرها قتل شخصان" وتواصل القوات الأوكرانية استهداف المناطق السكنية والبنى التحتية في خيرسون.