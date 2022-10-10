القضاء على عنصرين إرهابيين شمال غرب باكستان

أعلن الجيش الباكستاني نجاح قواته في القضاء على عنصرين إرهابيين خلال عملية نفذتها قواته في مقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان. وأوضح بيان للإدارة الإعلامية في الجيش الباكستاني اليوم أن قوات الجيش داهمت موقعاً للإرهابيين في بلدة "مير علي" بمقاطعة وزيرستان المحاذية لأفغانستان، وتمكنت من القضاء على اثنين من العناصر الإرهابية، وصادرت من حوزتهما أسلحة ومتفجرات. من جهة أخرى أطلق مسلحون مجهولون اليوم وابلاً من النار على حافلة مدرسية في منطقة وادي سوات شمال غرب باكستان، ما أدى إلى مقتل سائق الحافلة، وإصابة طفلين، تم نقلهما إلى المستشفى، ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن تنفيذ الهجوم.