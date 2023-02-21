مقتل 6 أشخاص وإصابة 12 جراء هجوم روسي بالمدفعية جنوبي أوكرانيا
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مقتل 6 أشخاص وإصابة 12 جراء هجوم روسي بالمدفعية جنوبي أوكرانيا

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العرب اليوم - مقتل 6 أشخاص وإصابة 12 جراء هجوم روسي بالمدفعية جنوبي أوكرانيا

أوكرانيا
كييف_العرب اليوم

ذكرت السلطات الأوكرانية أن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 12 آخرون في هجوم روسي بالمدفعية في مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء: "إن العالم لا يحق له أن ينسى حتى لدقيقة أن الوحشية والعدوان من جانب روسيا لا يعرفان حدودا".

وقدم تعازيه لذوي الضحايا وذكر أنه يتعين على روسيا أن تدفع ثمن هذا.

وتم قصف منطقة سكنية ومحطة حافلات، وبحسب القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية قصف الجيش الروسي المدينة بنظام قواذف الصواريخ المتعددة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لم يتسن التحقق منها، قتلى وجرحى إلى جانب مبان مدمرة.

ودخل الجيش الروسي مدينة خيرسون الكبرى منذ ما يربو على ثمانية أشهر على بداية الحرب التي نشبت قبل حوالي سنة، لكن القوات الأوكرانية أخرجتهم من المدينة.

وضمت موسكو المنطقة رسميا قبل مدة قليلة من انسحاب الجيش الروسي إلى الضفة الشرقية لنهر دنيبرو القريب.

ومنذ ذلك الحين ظلت المدينة، التي كان يقطنها نحو 280 ألف نسمة، تتعرض للقصف يوميا تقريبا.

 

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مقتل 6 أشخاص وإصابة 12 جراء هجوم روسي بالمدفعية جنوبي أوكرانيا مقتل 6 أشخاص وإصابة 12 جراء هجوم روسي بالمدفعية جنوبي أوكرانيا



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