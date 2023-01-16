القوات الأوكرانية تُطلق نحو 60 قذيفة علي مدينة دونيتسك

أصابت قذائف أوكرانية متجرا وصيدلية وألحقت أضرارا بمبنى سكني في مدينة دونيتسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.

صرح بذلك عمدة المدينة أوليكسي كوليمزين بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتب: "وفقا لآخر البيانات، أصابت القذائف الأوكرانية مبنى سوبر ماركت (أفوسكا) بشارع إيليتش، وصيدلية في محطة للحافلات مقابل مصنع معالجة اللحوم، كما تضرر مبنى سكني من القذائف".

ووفقا للمكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق لشؤون جرائم الحرب في أوكرانيا، فقد هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية منطقة كالينينسكي بمدينة دونيتسك صباح اليوم الاثنين في الساعة 08:35 بـ 57 قذيفة في المجمل. وقد شمل القصف إضافة إلى عاصمة الجمهورية دونيتسك مدن ماكييفكا وغورلوفكا وياسينوفاتايا وشيروكايا بالكا.