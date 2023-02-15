آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /15.02.2023/

تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث وردود الفعل.

الدفاع الروسية: تصفية 8 مجموعات تخريب أوكرانية على محور كوبيانسك

الاتحاد الأوروبي يسمي وسيطا لتنظيم المفاوضات بشأن أوكرانيا ويؤكد مواصلة دعمها عسكريا

لافروف: سنعقد اجتماعا خاصا مع مجلس الأمن الدولي حول حادث تفجير خطوط أنابيب "السيل الشمالي"

الاتحاد الأوروبي يشكل لجنة خاصة لاستخدام الأصول الروسية

حفيد وزير الخارجية السوفيتي يستحضر عبارة لمفكر لبناني لبرهنة "مستوى الغباء في البيت الأبيض"

لافروف يكشف تفاصيل المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية

المفوضية الأوروبية: الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا تتضمن قيودا بـ 11 مليار يورو

بعدما توقع وزير فرنسي انهيار الاقتصاد الروسي.. كيف نجحت روسيا في مواجهة العقوبات وقلب المعادلة؟

كاراسين: على روسيا أن تجري تحقيقا دوليا مستقلا في حادث تفجير خطوط أنابيب "السيل الشمالي"

بوريل يدعو إلى إدراج 100 شخص جديد في حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا

وزير الدفاع الألماني يطالب بزيادة ميزانية الجيش

الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على إيران

كيشيدا يكشف تفاصيل حول صواريخ "توماهوك" الأمريكية التي تخطط طوكيو لشرائها

وسائل إعلام أوكرانية: جسم طائر مجهول في سماء كييف

بعد إقالة نواب لوزير دفاع أوكرانيا على خلفية فضيحة فساد.. الوزير يعين بعضهم مستشارين له

دونيتسك: القوات الأوكرانية تطلق النار على مجموعة من الأطباء في ضواحي أوغليدار

الجيش الروسي يخترق تحصينات القوات الأوكرانية ويجبرها على التراجع 3 كلم في جمهورية لوغانسك (فيديو)

الولايات المتحدة تدفع أكثر من نصف مليار دولار لشراء قذائف مدفعية لأوكرانيا

هيرش يكشف عدد القنابل التي زرعها الغواصون الأمريكيون تحت السيل الشمالي ولماذا لم تنفجر جميعها

"نيويورك تايمز" تعرض فيديو لمقتل جندي "إغاثة" أمريكي بصاروخ روسي موجه

صحيفة: الحبوب الأوكرانية أصبحت علفا للخنازير في إسبانيا

السفارة الروسية لدى واشنطن تعلق على التصريحات الأمريكية حول "ترحيل" الأطفال الأوكرانيين

أطقم مروحيات مي-35 تدمر مواقع قيادة مخفية وعربات مصفحة للقوات الأوكرانية

شاهد.. طائرات "أورلان-10" المسيّرة ومدافع "مستا – إس" تهاجم أهدافا أوكرانية

القوات الأوكرانية تتدرب على قيادة دبابات "ليوبارد 2" في بولندا