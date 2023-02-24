الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل الغاز على محافظة الوسطى بقطاع غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الحدود مع قطاع غزة، اليوم الجمعة، قنابل الغاز باتجاه أراضي المواطنين شرق محافظة الوسطى، حيث سقطت إحداها داخل منزل أحدهم.

وأطلقت قوات الاحتلال أيضا قنابل الغاز السام صوب رعاة الأغنام شرق بلدة عبسان الجديدة شرق محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كذلك شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.